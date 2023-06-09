Набиуллина допустила отклонение инфляции от прогноза из-за вторичных санкций

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Обеспокоенность торговых партнеров из-за вторичных санкций усиливается, это чревато еще большим усложнением расчетов и удлинением сроков поставок, кроме того, вторничные санкции могут оказать влияние на отклонение инфляции в России от базового уровня, заявила на брифинге глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Сильное влияние оказывает напряженная геополитическая ситуация. Обеспокоенность торговых партнеров из-за вторичных санкций усиливается, это чревато еще большим усложнением расчетов и удлинением сроков поставок", - сказала она.

"Растут риски ужесточения санкционного режима, особенно в части вторичных санкций, остаются риски замедления мировой экономики", - перечислила глава ЦБ риски, которые могут привести к отклонению инфляции от базового прогноза.

По оценке Банка России, баланс рисков сместился сильнее в сторону проинфляционных.