ЦБ по-прежнему считает возможным обмен замороженными в России и ЕС активами инвесторов

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Банк России рассматривает разные варианты обмена активами инвесторов, которые заморожены в России и Евросоюза, считает это возможным, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"В принципе мы считаем, что обмен замороженных активов может быть, но именно в рамках обмена. Потому что пока с обеих сторон активы заморожены, они не конфискованы", - сказала она.

На конференции НАУФОР в середине мая Набиуллина говорила, что перспектив "тотального обмена" заблокированными активами с недружественными странами в ближайшее время не видно, это политический вопрос.