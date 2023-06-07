ВТБ может перевести "замороженные" активы на отдельное юрлицо в 2024 году

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - ВТБ может провести реорганизацию с передачей отдельному юрлицу заблокированных активов и обязательств в 2024 году и пока ждет упрощающих этот процесс изменений в законодательство, сообщил журналистам зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

"Единственное неорганическое событие, которое будет оказывать существенное влияние на капитал - это изменение в 292 закон, связанное с облегчением для нас выделения специального финансового общества с передачей туда заблокированных активов и обязательств", - сказал он.

ВТБ рассчитывает, что соответствующие изменения в законодательство будут внесены в 2023 году.

"И это событие, именно реорганизационное, будет происходить именно в 2024 году. Более мы никаких ни корпоративных, ни органических действий по увеличению достаточности капитала, кроме генерации прибыли, не планируем", - подчеркнул зампред банка.

По его словам, ВТБ выбрал такой вариант работы с заблокированными активами после "разочарований" в переговорах по их обмену с властями ЕС и США.

"Камнем преткновения выступают одобрения санкционных властей ЕС и США, условно говоря, в рамках крупных "заблокированных" активов, которыми напрямую владеет банк ВТБ, имеющих важное общественное значение для отдельных европейских рынков, например, наша VTB Europe, являются тупиковыми в нашем сегодняшнем понимании", - заявил Пьянов.

Он не исключил в будущем выведения за пределы группы ВТБ юрлица, на баланс которого будут переданы заблокированные активы и обязательства. Этот вопрос еще будет обсуждаться. "Кроме судебных аспектов, важный момент, что некоторые контрагенты зарубежные из недружественных стран имеют финансовую способность и возможность погасить свои обязательства перед структурами группы ВТБ, но имеют оценку санкционных рисков и санкционный статус ВТБ не позволяет это сделать. И, по сути, передача на сторону, третьей стороне, могла бы решить эту проблему. Поэтому я не исключаю этой возможности", - подчеркнул зампред.

Он напомнил, что ВТБ считает необходимым внести несколько изменений в закон № 292-ФЗ. Во-первых, банк предлагает, чтобы реорганизация с передачей заблокированных активов и обязательств отдельному юрлицу проходила без обязательной оферты в адрес миноритариев, проголосовавших против или воздержавшихся по этому вопросу. Кроме того, в рамках закона предусмотрено право кредиторов досрочно предъявить свои обязательства банку с возмещением всех процентов. "И мы хотели бы не возражать против того, что такое право, может, имеет смысл в законе оставить, чтобы это происходило по заключенным до решения о реорганизации договорам с этими клиентами", - отметил Пьянов. Он добавил, что эти два предложения ВТБ сейчас обсуждает с Минфином и ЦБ.

ВТБ в начале апреля попросил снять законодательные ограничения для расчистки банковских балансов от заблокированных активов. По мнению банка, действующее регулирование делает задачу такого неттинга практически нереализуемой.

Летом 2022 года вступил в силу закон №292-ФЗ, разрешающий подсанкционным банкам провести реорганизацию: образовать новое юридическое лицо, перевести на него активы, замороженные из-за ограничений, и одновременно пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. После этого все расчеты по долгам перед клиентами-нерезидентами будут исполняться только за счет активов новой компании. Такое право действует до 31 декабря 2023 года.