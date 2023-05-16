ЦБ пока не увидел перспективы "тотального обмена" заблокированными активами

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Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Перспектив "тотального обмена" заблокированными активами с недружественными странами в ближайшее время не видно, это политический вопрос, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2023".

Она признала, что блокировка активов является одной из самых "болезненных проблем" для российского рынка и регулятор заинтересован в ее решении.

"Тем не менее, было сделано немало для того, чтобы нашим инвесторам вернуть их права. Это и автоматическая принудительная конвертация депозитарных расписок, это принудительный перевод учета прав в нашу российскую учетную инфраструктуру, это и замещающие облигации. В итоге у нас были восстановлены права инвесторов где-то на сумму, уже близкую к 3 трлн рублей, то есть это немаленькая сумма", - заявила Набиуллина.

"Безусловно, часть активов остается заблокированной, здесь возможны и разные решения. Индивидуальная защита инвесторов, сейчас многие идут по этому пути, и, конечно, нужно идти. Если говорить о некой централизованной системе возможного обмена активами, конечно, это вопрос политический, это вопрос согласия обеих сторон, это вопрос разрешений регуляторов с обеих сторон. На ближайшее время я такой возможности не вижу. Тем не менее, этот механизм как возможный остается. Мы обсуждаем, кстати, разные подвиды и механизмы этого предложения рынка", - добавила глава Банка России.

Она отметила, что есть несколько вариантов решения проблемы заблокированных активов, которые можно быстрее реализовать, чем тотальный обмен. "Но в любом случае это требует согласия той стороны и проявления как минимум интереса со стороны иностранных участников на российском рынке, у которых бумаги были заблокированы, для того, чтобы это состоялось", - сказала Набиуллина.