Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из России в этом сельхозгоду

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Минсельхоз США в февральском отчете повысил прогноз экспорта пшеницы из России в этом сельхозгоду (июль 2022 года - июнь 2023 года) на 0,5 млн тонн, до 43,5 млн тонн.

Оценка сбора пшеницы выросла на 1 млн тонн, до 92 млн тонн, переходящих запасов - не изменилась и составила 14,39 млн тонн.

Прогноз экспорта пшеницы для ближайшего конкурента - ЕС - также повышен на 0,5 млн тонн, до 37 млн тонн.

Оценка экспорта фуражного зерна из РФ выросла незначительно - до 8,97 млн тонн с 8,95 млн тонн в январе, его урожай - до 41,77 млн тонн с 41 млн тонн соответственно. Оценка переходящих запасов этого зерна повышена до 1,94 млн тонн с 1,91 млн тонн месяцем ранее.

Прогнозы по рынку кукурузы не изменились: сбор - 14 млн тонн, экспорт - 3,3 млн тонн, переходящие запасы - 0,78 млн тонн.

В прогнозах по России Минсельхоз США не учитывает показатели Крыма.

Прогнозы Минсельхоза США существенно расходятся с предварительными данными Росстата, согласно которым сбор пшеницы в стране составил 104,4 млн тонн, кукурузы - 11,8 млн тонн.