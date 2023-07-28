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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Инфляция в Германии в июле замедлилась до 6,5%

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в июле увеличились на 6,5% в годовом выражении, по предварительным данным Федерального статистического управления страны (Destatis).

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,8% в июне.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение цен в этом месяце на 6,6%.

Потребительские цены в июле относительно предыдущего месяца выросли на 0,5%. В июне этот показатель повысился на 0,4%.

Цены, рассчитанные по германским стандартам, в июле увеличились на 6,2% в годовом выражении после подъема на 6,4% в июне. Базовая инфляция (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) также замедлилась - до 5,5% с 5,8%.

Продукты питания подорожали на 11% (в июне - на 13,7%), энергоносители - на 5,7% (на 3%), услуги - на 5,2% (на 5,3%).

Окончательные данные о динамике инфляции за июль будут обнародованы 8 августа.

Германия
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