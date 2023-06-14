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Объем рублевых средств физлиц в Сбербанке в 2023 году превысит 20 трлн рублей

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Объем средства физлиц в рублях в Сбербанке в 2023 году превысит 20 трлн рублей, сообщил журналистам на ПМЭФ первый зампред правления банка Кирилл Царев.

"Прирост рублевого портфеля пассивов за май 2023 года составил более 400 млрд, что даже больше аналогичного прироста за апрель. В целом с начала года портфель увеличился почти на 800 млрд и составил 19 трлн рублей. Прогнозируем, что к концу 23 года портфель рублевых пассивов превысит 20 трлн рублей", - сказал он.

Росту средств розничных клиентов, по его словам, способствуют "сбалансированные продуктовые предложения и улучшение условий по вкладам".

Кирилл Царев Сбербанк
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