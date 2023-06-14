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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:42

Сбер в 2023 году планирует увеличить ипотечный портфель на 25% против 18% в 2022 году

Средний срок ипотеки в Сбербанке увеличился на 6 лет - с 18 до 24 лет.

Сбер в 2023 году планирует увеличить ипотечный портфель на 25% против 18% в 2022 году
Фото: Сергей Булкин/TACC

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк прогнозирует ускорение темпов роста портфеля ипотечных кредитов в 2023 году до 25% с 18% в 2022 году, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ первый зампред правления банка Кирилл Царев.

Ранее сообщалось, что ипотечный портфель Сбербанка в 2022 году по МСФО вырос на 17,7% - до 7,5 трлн рублей. По РСБУ с учетом секьюритизации портфель увеличился более, чем на 20% - до 7,7 трлн рублей.

Сбербанк в 2023 году планирует нарастить выдачу ипотечных кредитов на 46% - до 3,8 трлн рублей, отметил Царев. Он напомнил, что банк в 2022 году выдал жилищные кредиты на 2,6 трлн рублей.

По его словам, банк в 2023 году рассчитывает выдать около 1,2 млн ипотечных кредитов, что на 43% превышает показатель 2022 года (822,5 тысячи жилищных кредитов).

Царев также добавил, что средний срок ипотеки в Сбербанке увеличился на 6 лет - с 18 до 24 лет. "Тенденция интенсивного роста среднего срока ипотеки продолжается с 2019 года. При этом выплачивают ипотечный кредит клиенты Сбера гораздо быстрее, средний срок выплаты составляет в среднем 4,25 года", - подчеркнул он.

Кирилл Царев Сбербанк
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