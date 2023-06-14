ФГУП "НАМИ" приобретает самарское производство Bosch по выпуску систем ABS и ESP

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Самарское производство Bosch, занимавшееся выпуском антиблокировочных систем (ABS) и систем динамической стабилизации (ESP) для автомобилей, переходит в госсобственность РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подведомственного Минпромторгу ФГУП "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт" (НАМИ).

Накануне институт заключил сделку по приобретению 100% долей ООО "Роберт Бош Самара".

"ФГУП "НАМИ" совместно с Минпромторгом России окажут предприятию всестороннюю поддержку для перезапуска производственных процессов", - говорится в сообщении института.

Планируется, что производство систем ABS и ESP будет вновь налажено с 2024 года, а с 2025 года выйдет на проектные мощности.

На момент заключения сделки в ООО "Роберт Бош Самара" трудоустроены 107 сотрудников, которые в дальнейшем продолжат свою работу на предприятии, отметили в НАМИ.