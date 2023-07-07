Первое в России производство систем ABS введено в Костроме

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Производство антиблокировочных тормозных систем (ABS) и систем электронного контроля устойчивости (ESP) для легковых автомобилей запустили на площадке ООО "НПП "Итэлма" в Костроме, оно стало первым в России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации региона.

Для проекта был построен новый цех с полностью автоматизированной производственной линией. Компания также получила лицензию на проведение глубокой локализации производства систем ABS и ESP.

Проект выполняется без привлечения субсидий или бюджетных средств и является полностью коммерческим.

Объем выпуска отечественных ABS и ESP составит 850 тысяч единиц в год с возможностью расширения до 1,2 млн.

"Компании "Итэлма" на производственной площадке в Костроме удалось в очень короткие сроки решить все вопросы с запуском линии по производству антиблокировочных систем для автомобилей. Мы готовы оказывать предприятию содействие в комплектовании кадрами", - сказал на церемонии открытия завода губернатор Костромской области Сергей Ситников.

ООО "Научно-производственное предприятие "Итэлма" (входит в группу компаний "Итэлма) занимается производством электронных компонентов, в том числе для автомобильной отрасли, проектированием и производством высокотехнологичных систем. Генеральный директор - Алексей Воробьев, бенефициар - Леонид Сакулин, который является совладельцем 19 компаний. Среди активов: ООО "Вемина Авиапрестиж" (производство летательных аппаратов, включая космические), ООО "Мультипас" (производство компьютеров).