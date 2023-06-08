Минпромторг разработал проект по передаче "Алмаз-Антею" бывшего завода Toyota в России

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Минпромторг разработал проект постановления правительства о продаже 100-процентной доли подведомственного ФГУП "НАМИ" в ООО "Шушары-авто", которое владеет активами бывшего российского автозавода японской Toyota.

Проект, разработанный по поручению вице-премьера - главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, опубликован в среду на сайте regulation.gov.ru.

"Принятие положений проекта постановления обеспечит ускоренное решение вопроса загрузки производственных мощностей ООО "Шушары-Авто", что, как следствие, обеспечит вклад в достижение целевых показателей стратегии развития автомобильной промышленности РФ на период до 2035 года", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Срок общественного обсуждения проекта ограничен 21 июня.

Проект постановления и пояснительная записка к нему не уточняют, в чью пользу будет осуществлена продажа 100-процентной доли НАМИ в юрлице автозавода. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга, передача будет осуществлена в пользу концерна "Алмаз-Антей", который планирует наладить на площадке петербургского автозавода выпуск грузовиков, а в перспективе 2026 года - электрокроссовера E-Neva.

Как сообщалось, ООО "Шушары-Авто", полностью подконтрольное ФГУП "НАМИ", этой весной приобрело активы петербургского автозавода Toyota (ООО "Тойота Мотор") после того, как японский концерн осенью прошлого года приостановил операции в РФ. В конце апреля управляющей компанией завода стало АО "Обуховский завод" (входит в "Алмаз-Антей, принадлежащий Росимуществу).

Гендиректор Обуховского завода Михаил Подвязников в мае говорил журналистам, что в развитие автозавода до начала серийного выпуска электрокаров в 2026 году планируется вложить 35-37 млрд руб. До этого в 2024 году планируется начать площадке производство гражданского тягача БАЗ-S36A11.

Toyota объявила о прекращении производства на петербургском предприятии в сентябре, пообещав сохранить в России послепродажное обслуживание автомобилей Toyota и Lexus, а также поддержку дилерской сети. Расходы, связанные с прекращением производства в стране, компания оценивала в 97 млрд иен (более $650 млн). Российский завод Toyota, введенный в 2007 году, выпускал модели Rav-4 и Camry.