"АвтоВАЗ" готов трудоустроить до 1000 сотрудников пострадавшего от пожара завода "Феррони"

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Власти Самарской области договорились с "АвтоВАЗом" о трудоустройстве части сотрудников завода по производству металлических входных дверей "Феррони", пострадавшего от пожара, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Дмитрий Азаров через пресс-службу напомнил, что на сгоревшем предприятии работали около 2,6 тысячи человек.

"Наша задача - как можно быстрее восстановить производственный потенциал и рабочие места, - сказал глава региона. - С Максимом Юрьевичем (президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов - ИФ) достигли договоренности о том, что "АвтоВАЗ" готов значительную часть людей - до 1 тысячи человек, пригласить для работ на разные направления деятельности".

Еще около 1,2 тысячи человек готов занять сам "Феррони Тольятти": они помогут с разбором сгоревших цехов, а также будут заняты на других производственных площадках. Этим сотрудникам могут оформить временную занятость, еще 400 работникам предложат варианты вакансий, уточнила министр труда региона Ирина Никишина.

Областные власти готовы помочь руководству завода с отсрочкой по налоговым платежам, а также в получении льготного займа на закупку техники взамен сгоревшей.

Губернатор поручил профильным ведомствам подготовить проект документа, который будет фиксировать двусторонние договоренности: руководства завода - о том, что они обязуются сохранить занятость и восстановить производство, и правительства региона - по вопросам оказания поддержки.

Крупный пожар на заводе по производству входных металлических дверей на заводе "Феррони" произошел 14 мая. Площадь возгорания составила 20 тысяч квадратных метров, обрушились конструкции на площади 5 тысяч квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Предварительной причиной пожара считается нарушение технологического процесса.

Гендиректор ООО "Феррони Инжиниринг" Олег Князьков 14 мая заявил, что пока сложно оценить объем ущерба от пожара. Он добавил, что будет обсуждаться перенос пригодного для использования оборудования на производственную площадку в Йошкар-Олу. Готовится план по восстановлению работы компании готовится, цель - восстановить объемы производства готовой продукции в течение года.

Князьков также сообщил, что "Феррони" планирует продолжить обслуживать выпуски облигаций в обращении, своевременно выплачивать купонный доход и готовиться к прохождению запланированных оферт.

Мэр Тольятти Николай Ренц сообщил, что наряду с восстановлением сгоревшего производства, компания намерена приобрести новую площадку в Тольятти для развития производства.

"У предприятия есть большие заделы и хорошие результаты по изготовлению новой продукции - замков, на которые есть высокий спрос, в том числе на экспорт", - отмечал Ренц.

Завод по производству входных металлических дверей "Феррони" начал работать в сентябре 2021 года на бывшей территории обанкротившегося "АвтоВАЗагрегата", ранее одного из крупнейших поставщиков комплектующих для "АвтоВАЗа".

У завода есть рейтинг от АКРА на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом. При последнем подтверждении рейтинга, в июле 2022 года, АКРА предупреждало, что показатель обслуживания долга находится на низком уровне: агентство полагало, что отношение FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам снизится до 1,5х в 2022-м, а в 2023 году вырастет до 3,0х. Также агентство подчеркивало, кто компания также имеет значительные забалансовые обязательства (в форме предоставленных поручительств за аффилированные производственные компании), которые были учтены агентством при расчете показателей долговой нагрузки.

По данным АКРА, основное юридическое лицо группы - ООО "Феррони" реализует продукцию на внутреннем рынке (а также в странах СНГ) и является эксклюзивным дистрибьютором китайских производителей дверей в России. Группа присутствует во всех регионах России, а обособленные подразделения открыты в 24 городах страны. Экспорт осуществляется в 28 стран мира. Штат сотрудников превышает 5,4 тысячи человек.

По данным ЕГРЮЛ, владелец ООО "Феррони Тольятти" - Евгений Кузнецов.