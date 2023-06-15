Решетников считает, что перезапуск приватизации позволит повысить эффективность экономики

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Перезапуск приватизации сейчас не стоит рассматривать в первую очередь как источник пополнения бюджета, но привлечение частных инвестиций позволит повысить эффективность экономики, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Мне кажется, приватизацию надо рассматривать с точки зрения как раз структурных изменений, потому что мы видим, что действительно у государства достаточно много активов, которые должным образом не используются и которые, если мы предоставим бизнесу возможность туда инвестировать, создают то самое новое предложение (в экономике - ИФ)", - сказал министр на макроэкономической сессии ПМЭФ-2023.

"Поэтому с точки зрения ускорения роста и возможностей для инвестиций - да (нужно перезапускать приватизацию - ИФ). С точки зрения фискальных вопросов, ну, наверное, тут переоценивать что-то в текущей ситуации очень сложно", - ответил Решетников на вопрос модератора, главы бюджетного комитета Госдумы Андрея Макарова.

Позицию министра поддержала председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Я считаю, что конечно нужно приватизировать, и у нас есть, что приватизировать без ущерба стратегическим интересам. Потому что иногда говорят, что не надо приватизировать, потому что мы какие-то стратегические задачи не выполним. У нас есть возможность это сделать, и вопрос здесь не только доходов бюджета, это не первая задача, а вопрос, действительно, развития частной инициативы, частного бизнеса", - сказала глава ЦБ.