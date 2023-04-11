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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:44

Песков назвал "весьма интересной" идею Костина о перезапуске приватизации в РФ

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле не обсуждается вопрос перезапуска процесса приватизации в России, но точку зрения главы ВТБ Андрея Костина назвали там весьма интересной.

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Песков в ходе общения с журналистами спросили, обсуждается ли в Кремле идея, озвученная Костиным, о перезапуске процесса приватизации в России.

"В Кремле это не обсуждается, но, безусловно, все экономисты, все эксперты и авторитетные участники экономической жизни страны и банковского сектора обсуждают различные темы, связанные с ускорением экономического развития страны в тех условиях, в которых мы сейчас находимся. И поэтому здесь, конечно, весьма интересна одна из точек зрения, которая здесь была представлена Костиным, все-таки он возглавляет второй по величине банк РФ, и на протяжении не одного десятилетия он наработал огромный авторитет в банковском секторе и как экономист тоже", - сказал Песков журналистам.

Дмитрий Песков Андрей Костин ВТБ
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