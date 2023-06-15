Обсуждается выделение регионам с 2024 года единой субсидии на развитие туризма

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU -В Минэкономразвития обсуждают возможность со следующего года выделять регионам России единую субсидию на развитие туризма, которую они смогут тратить по своему усмотрению, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ замглавы ведомства Дмитрий Вахруков.

"Мы обсуждаем с коллегами, чтобы со следующего года переходить на единую региональную субсидию на развитие туризма, которую уже регионы будут по своему усмотрению, но имея жесткие ключевые показатели, расходовать на те или иные направления, которые для них являются приоритетными. Чтобы мы с федерального уровня не "переставляли ноги" - не определяли, куда региону нужно двигаться. Будут ключевые показатели, а направление регионы будут определять сами", - сказал замминистра.

Он напомнил, что в России работают несколько программ поддержки развития туризма в регионах - это реализация туристического кода, строительство инфраструктуры для туристических маршрутов и пляжей, поддержка предпринимательских инициатив, программа социального заказа. Есть также общие меры поддержки развития инфраструктуры для туризма - субсидии на строительство модульных отелей и льготные кредиты на создание крупных гостинично-туристических комплексов.