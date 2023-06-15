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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:05

"Газпром нефть" снизила добычу нефти в рамках добровольного сокращения со стороны РФ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" сократила нефтепроизводство на необходимый объем в рамках добровольного сокращения Россией общей добычи на 500 тыс. б/с, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

"Да", - сказал он на соответствующий вопрос, не уточнив размер квоты снижения для "Газпром нефти".

Дюков отметил, что компания готова поддерживать добычу на таком уровне с учетом продления Россией добровольного сокращения на 2024 год. "Мы будем следовать в соответствии с этим поручением", - подчеркнул он.

Как сообщалось, РФ объявила о добровольном снижении производства на 500 тыс. б/с в марте относительно февральского уровня добычи. Эта мера была сначала продлена до июля, затем - до конца 2023 года.

С 1 мая к России присоединились другие страны, входящие в ОПЕК+. В частности, Саудовская Аравия объявила о добровольном сокращении производства на 500 тыс. б/с, Ирак - на 211 тыс. б/с, Казахстан - на 78 тыс. б/с, ОАЭ - 144 тыс. б/с, Кувейт - 128 тыс. б/с, Алжир - 48 тыс. б/с, Оман - 40 тыс. б/с и Габон - 8 тыс. б/с. Общее снижение составит примерно 1,657 млн б/с (без учета России - 1,2 млн б/с). На таком уровне страны собирались удерживать добычу до конца 2023 года, однако на последней встрече ОПЕК+ пересмотрели решение, продлив его на весь 2024 год.

Александр Дюков Газпром нефть
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