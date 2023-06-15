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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:05

Сбербанк готов принять участие в пилоте по расчетам криптовалютой в рамках ВЭД

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк заинтересован участвовать в пилоте по расчетам криптовалютой в рамках внешнеэкономической деятельности (ВЭД), сообщил "Интерфаксу" первый зампред правления банка Александр Ведяхин в рамках ПМЭФ.

"Как только нормативная база будет сформирована, конечно, мы будем использовать эти инструменты. Конечно, Сберу интересно", - сказал Ведяхин.

Отвечая на вопрос, не тестирует ли банк уже такие транзакции, первый зампред заявил: "Мы действуем в соответствие с нормативной базой".

Ранее Росбанк сообщил, что разработал решения для трансграничных расчетов в криптовалюте, проводит пилотные транзакции среди клиентов. Банк отметил, что запустил эти решения в соответствии со своей комплаенс-политикой, ограничениями ЦБ и Минфина.

Группа депутатов в апреле 2023 года внесла в парламент поправки в закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций, которые позволяют ЦБ создать экспериментальную площадку для использования криптовалют и цифровых финансовых активов в международных расчетах.

Предполагается, что законодательная база будет регулировать ограниченный объем криптовалютных операций, в том числе майнинг и использование полученной в результате него криптовалюты участниками внешнеторговой деятельности.

Трансграничные расчеты будут осуществляться в рамках экспериментально-правового режима через специально созданную уполномоченную организацию, которая будет обеспечивать совершение участниками эксперимента сделок по купле/продаже криптовалюты, отмечал ранее ЦБ.

Александр Ведяхин Сбербанк
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