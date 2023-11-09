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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

В "Интерросе" отметили активное использование криптовалют российским бизнесом

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Российские участники внешнеэкономической деятельности уже достаточно активно используют криптовалюты в расчетах, хотя пока речь идет о небольших операциях, заявил на сессии "Цифровой рубль и токенизация" форума Finopolis гендиректор "Интерроса" Сергей Батехин.

"Чего греха таить, и присутствующие в зале знают, что даже наш российский бизнес сегодня использует крипту - или USDT, или USDC, как мы их называем (разновидности стейблкоинов - ИФ), для своих внешнеторговых операций", - сказал он.

"Да, это небольшие операции, сегодня это, наверное, десятки миллионов долларов, ну, может быть, сотни на всю страну. Но факт остается фактом, что такие операции уже сегодня у нас происходят", - отметил Батехин.

Действующее российское законодательство запрещает расчеты в криптовалютах внутри страны, но не во внешнеэкономической деятельности. Фактически этот инструментарий в последнее время активно применяется на практике и необходимости тестировать использование криптовалюты в экспортных расчетах через экспериментальные правовые режимы по сути уже нет, говорил в сентябре директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

Иван Чебесков Интеррос Минфин Сергей Батехин
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