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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:05

Крупные компании ТЭК создадут консорциум для развития отечественных IT-решений в отрасли

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Ведущие российские компании топливно-энергетического комплекса планируют создать индустриальный консорциум, который обеспечит 100% покрытие отечественными решениями IT-ландшафта нефтегазовой и нефтехимической промышленности, а также сферы недропользования, сообщила "Газпром нефть".

Соглашение об этом было подписано на ПМЭФ. В консорциум, кроме "Газпром нефти" войдут "Газпром", "Зарубежнефть", "ЛУКОЙЛ", "НОВАТЭК", "Росгеология", "СИБУР Холдинг", "Татнефть" и "Транснефть".

"Консорциум совместно с отечественными IT-компаниями займется обеспечением полного цикла разработки индустриального ПО на основании единых отраслевых принципов и платформенных решений. В числе приоритетных направлений - системы геомоделирования и предиктивной аналитики, управление лабораторной информацией и диспетчерским контролем, сервисы управления цепочками поставок, цифровые двойники инфраструктуры, платформы автоматизации и управления производством, а также роботизированные решения", - говорится в пресс-релизе.

Также предусмотрено развитие открытой платформы промышленной автоматизации на базе открытых IT-стандартов взаимодействия между программами и устройствами, которая позволяет совместить различное программное обеспечение для производственных объектов вне зависимости от производителя.

"Нефтегазовый сектор является одним из наиболее емких секторов экономики, в том числе и в части потребностей в IT-услугах. Это создает уникальные возможности для опережающего внедрения комплексных отечественных решений взамен используемых иностранных. Однако это требует консолидации спроса участников рынка, что и является одной из задач консорциума. Цель - достичь полного суверенитета как минимум по 12 ключевым направлениям к 2026-2028 годам, которые должны закрывать всю производственную цепочку: от геологоразведки до переработки углеводородов", - прокомментировал соглашение вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В качестве проектного офиса консорциум будет дополнять работу индустриального центра компетенций (ИЦК) "Нефтегаз, нефтехимия и недропользование", который создан участниками топливно-энергетического комплекса России. По словам вице-премьера, которые приводятся на сайте правительства, лидеры нефтегазовой отрасли, входящие в ИЦК, реализуют 28 проектов на сумму более 11 млрд рублей.

"В планах - создать единое пространство, обеспечивающее полный цикл разработки отраслевого ПО, доступное всем участникам рынка. Для поддержки общественно значимых проектов установлены адресные пакеты мер поддержки, налоговый маневр, льготные программы кредитования, гранты. В Госдуму также внесен законопроект, который нацелен на упрощение прохождения конкурсных процедур для системно значимых компаний и обеспечение доступа к контрактам госкомпаний - крупных отраслевых заказчиков", - сказал вице-премьер.

Газпром нефть Дмитрий Чернышенко Газпром Зарубежнефть ЛУКОЙЛ НОВАТЭК
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