РФ и Иран около 80% расчетов осуществляют в нацвалютах

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Россия и Иран осуществляют взаиморасчеты уже на 80% в национальных валютах – риалах и рублях, завил вице-премьер РФ Александр Новак на пресс-конференции в Тегеране.

Он добавил, что страны также рассматривали для взаиморасчетов и китайскую нацвалюту – юани.

"Мы обсуждали эти вопросы сегодня очень подробно, был и Минфин, и Центральный Банк. И с нашей стороны, и со стороны иранских коллег. Во-первых, могу сказать, что у нас уже порядка 80% расчетов происходит в национальных валютах – риалах и рублях, доля евро и доллара в данный момент составляет менее 20%. То есть, та работа, которая целенаправленно велась, чтобы переходить на расчеты в национальных валютах, она дает свои результаты, мы фактически вышли на эти цели и показатели. Рассматривали также и валюты других стран, в том числе юани. И это тоже одно из направлений, которое в будущем может стать одной из расчетных единиц. Наши банки работают в этом направлении", - рассказал вице-премьер.