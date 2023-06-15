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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

Ритейлер Kroger увеличил квартальную чистую прибыль в 1,4 раза

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Американская сеть супермаркетов Kroger Co. в первом квартале 2023 финансового года (завершился 20 мая) увеличила чистую прибыль в 1,4 раза, однако выручка немного недотянула до ожиданий экспертов.

Квартальная чистая прибыль ритейлера составила $962 млн, или $1,33 в расчете на акцию, по сравнению с $664 млн, или $0,91 на акцию, полученными за сопоставимый период прошлого года. Скорректированный показатель поднялся до $1,51 с $1,45 на акцию.

Выручка выросла на 1,3% - до $45,17 млрд против $44,6 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $1,46 на акцию при выручке в $45,26 млрд.

Продажи без учета топлива в минувшем финквартале повысились на 3,5% при ожидавшемся увеличении на 3,4%.

В 2023 фингоду Kroger по-прежнему планирует получить скорректированную прибыль в диапазоне $4,45-4,60 в расчете на акцию. При этом она, как и прежде, ожидает роста продаж без учета топлива на 1-2%.

Компания прогнозирует капзатраты в $3,4-3,6 млрд в этом фингоду.

За последние три месяца капитализация Kroger сократилась на 4,4% (до $33,9 млрд), в то время как индекс S&P 500 прибавил более 11% за этот период.

Kroger США
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