"Русал" вложит около 400 млрд рублей в глиноземное производство и порт в Ленобласти

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - "Русал" планирует инвестировать около 400 млрд рублей в проект по строительству и развитию инфраструктуры для глиноземного производства в Ленинградской области. Такое соглашение на ПМЭФ подписали гендиректор "Русала" Евгений Никитин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Инвестиции "Русала" будут направлены на строительство четырех технологических ниток глиноземного производства, а также в портовую инфраструктуру в Усть-Луге, сообщила компания.

Ожидается, что первая очередь производства мощностью до 2,4 млн тонн в год будет введена в эксплуатацию до конца 2028 года. Строительство второй очереди с аналогичной мощностью должно завершиться в 2032 году.

За счет строительства нового глиноземного завода компания рассчитывает обеспечить до 60% своей потребности в этом сырье и снизить его себестоимость в условиях неблагоприятной мировой конъюнктуры на рынке алюминия, пояснили в "Русале".

"Русал" планирует ввозить бокситы для глиноземного производства со своих предприятий в Гвинее (в этой стране "Русалу" принадлежат предприятия Compagnie Des Bauxites De Kindia и Friguia). Ленинградская область отличается оптимальной логистикой для морских поставок бокситов из Гвинеи. Кроме того, в регионе расположены Бокситогорский и Пикалевские глиноземные заводы компании.

"Русал" также планирует инвестиции в развитие инфраструктуры в Гвинее. Эти инвестиции "обеспечат увеличение добычи и транспортировки бокситов в республике, что также создаст предпосылки для улучшения наших торгово-экономических отношений", рассчитывают в компании.

Проект строительства глиноземного производства в России оправдан в силу нехватки мощностей по переработке больших объемов бокситов, которые "Русал" традиционно ввозит из-за рубежа, говорит независимый промышленный эксперт Максим Худалов. Возможно, проект объясняется еще и резким ростом грузооборота портов Дальнего Востока, через которые "Русал" мог ввозить глинозем из Китая.

Тем не менее, выбор точки расположения, по его мнению, выглядит небезупречным. "Скорее, такую площадку есть смысл строить ближе к основным заводам "Русала" в Сибири. Хотя выбор может объясняться наличием соглашения о поставках энергии с АЭС и энергоизбыточным статусом Ленинградской области", - говорит Худалов. Возможен, как он считает, и политический момент - стремление реализовать проект по развитию Северо-Западного региона, наиболее пострадавшего от разрыва торговых отношений с западными странами.

При этом реализация проекта в этом регионе не решает задачу по обеспечению сырьевой безопасности "Русала", считает он. "С учетом высокой вероятности ухудшения отношений с Западом, проход кораблей в Балтийское море может быть сильно осложнен. Более логичен был бы выбор в пользу Мурманска. Да и в самой Гвинее (на эту страну приходится 50% производимых "Русалом" бокситов) возможны самые неожиданные повороты", - говорит эксперт. К разработке запасов бокситов и нефелинов в России "Русал" приступать не планирует из-за невысокого качества сырья и высокой себестоимости его переработки, напомнил Худалов.

Реализация "Русалом" столь затратного и важного с точки зрения сырьевой безопасности проекта может стать дополнительным аргументом в пользу принятия советом директоров "Норильского никеля" решения о более щедрой дивидендной политике, полагает эксперт.

"Русал" испытывает недостаток сырья для производства алюминия из-за остановки производства на Николаевском глиноземном заводе весной прошлого года, а также введенного в то же время Австралией запрета на экспорт глинозема и бокситов в Россию. Николаевский завод, который приносил около 20% от общего выпуска глинозема "Русала" и был вторым по объему производства глиноземным активом "Русала", был впоследствии национализирован Украиной. На завод поступали бокситы из Гвинеи, перерабатывались в глинозем и экспортировались на алюминиевые заводы "Русала" в России. На долю Австралии также приходилось около 20% обеспечения "Русала" сырьем.

После потери Николаевского завода и отказа Австралии "Русал" стал закупать глинозем в Китае и Казахстане. Импорт глинозема предприятиями "Русала" в I квартале этого года вырос к прошлому году на 23%, составив 1,35 млн тонн.

Правительство Ленинградской области окажет консультационную, организационную и регуляторную поддержку реализации проекта глиноземного производства. Благодаря реализации проекта планируется создать в регионе до 7,5 тыс. новых рабочих мест, а также современную городскую среду для проживания всех занятых на производстве и их семей.

"Правительство Ленинградской области накопило огромный опыт в реализации крупных инвестиционных проектов - портовых комплексов, дорожной инфраструктуры и железнодорожных узлов, машиностроительных, химических и газоперерабатывающих производств - в сотрудничестве с частными инвесторами. Мы высоко оцениваем инвестиционную привлекательность Ленинградской области и рассчитываем, что благодаря своему богатому опыту регион поможет нам реализовать масштабный инвестиционный проект по созданию нового производства", - подчеркнул Никитин, слова которого приведены в сообщении.

"Развитие портовой инфраструктуры Ленобласти привлекает действительно крупные инвестпроекты. И мы рады развитию сотрудничеству с "Русалом". Когда мы говорим, что Россия должна сократить зависимость от импортного сырья, мы имеем в виду, в первую очередь, стратегические отрасли, к которым относится металлургия. Стране нужны современные производственные комплексы, которые обеспечат сырьем промышленные предприятия", - сказал Дрозденко.