Аффинажные заводы с 1 апреля могут продавать золото физлицам без НДС

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - С 1 апреля вступил в силу закон, который разрешил аффинажным предприятиям и Гознаку наряду с банками продавать слитки драгметаллов физлицам без НДС. Как рассказали "Интерфаксу" в Минфине, несколько аффинажных заводов уже готовы запустить продажи.

Замминистра финансов Алексей Моисеев ранее отмечал, что, по его мнению, выход новых субъектов продажи на рынок инвестиционного золота для населения позволит снизить спреды.

"Предполагаемое увеличение количества участников рынка инвестиционных драгоценных металлов и его стандартизация приведут к росту ликвидности слитков драгоценных металлов, снижению спредов цен покупки и продажи для физических лиц", - пояснял также в свое время автор инициативы депутат Владислав Резник.