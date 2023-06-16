Силуанов заявил, что госбанки неохотно участвовали в последних аукционах по размещению ОФЗ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Крупные банки с госучастием, системообразующие игроки внутреннего рынка суверенных заимствований, в последних аукционах по размещению ОФЗ участвовали неохотно, посетовал министр финансов РФ Антон Силуанов.

"На последних аукционах ни Сбербанка, ни ВТБ нету", - сказал Силуанов на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ-2023 (Сбербанк все же участвовал, поправился затем министр, но в скромных объемах). "Говорят, давайте нам ставки больше, мы и так и уже по 10,5% занимаем по фиксированным, по плавающим - 8,6%. Куда больше? Для вас кредиты будут еще дороже. Вот в чем негатив увеличения дефицита бюджета", - сказал Силуанов в ходе завтрака, одной из тем для обсуждения на котором стали источники финансирования дефицита бюджета в условиях растущих расходов, в том числе потенциальное наращивание госдолга.

Доля крупных банков, по данным ЦБ, в аукционах ОФЗ в апреле рухнула до 9% с 60,5% в марте. В мае она немного подросла на фоне первых в этом году размещений ОФЗ-ПК, но осталась на низком уровне - 18,5%.

В последний аукционный день, 14 июня, Минфин разместил на двух первичных аукционах ОФЗ на рекордную с середины февраля сумму - 106,63 млрд рублей по номиналу (при общем спросе 172,7 млрд руб.). Впрочем, до результатов прошлого года даже максимальное текущее привлечение все еще далеко.

Всего с начала второго квартала Минфин продал ОФЗ на общую сумму 701,6 млрд руб. по номиналу, что составляет 82,5% от квартального плана в размере 850 млрд руб. До конца квартала осталась еще два аукционных дня (21 и 28 июня).