Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Минфин разместил на аукционах 14 июня ОФЗ на рекордные с середины февраля 106,63 млрд руб.

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Министерство финансов России разместило на двух первичных аукционах 14 июня облигации федерального займа (ОФЗ) на рекордную с середины февраля сумму - 106,63 млрд рублей по номиналу - при общем спросе 172,716 млрд рублей. Всего с начала второго квартала Минфин продал ОФЗ на общую сумму 701,58 млрд рублей по номиналу, что составляет 82,5% от квартального плана в размере 850 млрд рублей. При этом до конца квартала осталось еще два аукционных дня (21 и 28 июня).

Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" отмечают, что достаточно большой объем размещения нового госдолга удалось достичь благодаря выставленным на аукцион облигациям с плавающей ставкой (ОФЗ-ПК), пользующимся у инвесторов большим спросом по сравнению с классическими выпусками с постоянным доходом (ОФЗ-ПД).

На первом аукционе, состоявшемся в среду, были проданы бумаги на сумму 37,323 млрд рублей по номиналу при спросе 55,261 млрд рублей. Выручка от аукциона составила 35,474 млрд рублей. При этом средневзвешенная цена по размещению ОФЗ-ПД серии 26241 с погашением 17 ноября 2032 года составила 94,6563% от номинала, что соответствует доходности 10,67% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 94,5886% от номинала, что соответствует доходности 10,68% годовых.

На втором аукционе, где размещались ОФЗ-ПК серии 29024 с погашением 18 апреля 2035 года, были проданы бумаги на сумму 69,308 млрд рублей по номиналу при спросе 117,455 млрд рублей. Выручка от аукциона составила 67,137 млрд рублей. Средневзвешенная цена на аукционе составила 96,0188% от номинала. Цена отсечения была установлена на уровне 96% от номинала.

Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Росавиация до конца года не сможет приостанавливать сертификаты авиакомпаний из-за финансовых проблем

Росавиация до конца года не сможет приостанавливать сертификаты авиакомпаний из-за финансовых проблем

Дума согласилась упростить выдачу вида на жительство в России иностранным инвесторам

Дума согласилась упростить выдачу вида на жительство в России иностранным инвесторам

Airbus спрогнозировал глобальный спрос на самолеты в 40 850 машин в 2023-2042 годах

Airbus спрогнозировал глобальный спрос на самолеты в 40 850 машин в 2023-2042 годах

Путин подписал закон о переносе на год обязательной аттестации инструкторов-проводников

Путин подписал закон о переносе на год обязательной аттестации инструкторов-проводников
ПМЭФ-2023

Сбербанк в 2023 году расширит сеть в Крыму до 130 банкоматов

МЭА сообщило об отставании ОПЕК+ в мае от плана по добыче нефти на 2,6 млн б/с

МЭА сообщило об отставании ОПЕК+ в мае от плана по добыче нефти на 2,6 млн б/с

ФГУП "НАМИ" приобретает самарское производство Bosch по выпуску систем ABS и ESP

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });