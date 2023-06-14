Минфин разместил на аукционах 14 июня ОФЗ на рекордные с середины февраля 106,63 млрд руб.

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Министерство финансов России разместило на двух первичных аукционах 14 июня облигации федерального займа (ОФЗ) на рекордную с середины февраля сумму - 106,63 млрд рублей по номиналу - при общем спросе 172,716 млрд рублей. Всего с начала второго квартала Минфин продал ОФЗ на общую сумму 701,58 млрд рублей по номиналу, что составляет 82,5% от квартального плана в размере 850 млрд рублей. При этом до конца квартала осталось еще два аукционных дня (21 и 28 июня).

Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" отмечают, что достаточно большой объем размещения нового госдолга удалось достичь благодаря выставленным на аукцион облигациям с плавающей ставкой (ОФЗ-ПК), пользующимся у инвесторов большим спросом по сравнению с классическими выпусками с постоянным доходом (ОФЗ-ПД).

На первом аукционе, состоявшемся в среду, были проданы бумаги на сумму 37,323 млрд рублей по номиналу при спросе 55,261 млрд рублей. Выручка от аукциона составила 35,474 млрд рублей. При этом средневзвешенная цена по размещению ОФЗ-ПД серии 26241 с погашением 17 ноября 2032 года составила 94,6563% от номинала, что соответствует доходности 10,67% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 94,5886% от номинала, что соответствует доходности 10,68% годовых.

На втором аукционе, где размещались ОФЗ-ПК серии 29024 с погашением 18 апреля 2035 года, были проданы бумаги на сумму 69,308 млрд рублей по номиналу при спросе 117,455 млрд рублей. Выручка от аукциона составила 67,137 млрд рублей. Средневзвешенная цена на аукционе составила 96,0188% от номинала. Цена отсечения была установлена на уровне 96% от номинала.