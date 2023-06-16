Греф назвал низкую активность Сбербанка на последних аукционах ОФЗ временной проблемой

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Низкая активность Сбербанка на последних аукционах по размещению ОФЗ объясняется временно исчерпанным лимитами на покупку некоторых типов этих ценных бумаг, на новых аукционах кредитная организация нарастит присутствие, сообщил журналистам президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф в кулуарах ПМЭФ.

"Последнее время действительно у нас закончились внутренние лимиты на определенные выпуски бумаг. Мы не можем покупать больше определенной рыночной доли, и поэтому в ряде выпусков не могли участвовать в силу этих ограничений", - сказал Греф.

Он отметил еще один важный фактор, влияющий на участие банков в аукционах ОФЗ - их доходность. "Рынок смотрит за адекватностью процентной ставки. Это всегда спор между Минфином, который хочет разместить подешевле, и рынком, который хочет хотя бы десятые доли процента зарабатывать", - заявил глава Сбербанка.

По его мнению, эта проблема не является серьезной. "Не думаю, что у Минфина будут проблемы с привлечением. Как только пойдут новые выпуски облигаций, мы, конечно же, увеличим наши объемы присутствия", - подчеркнул Греф.

Он напомнил, что Сбербанк - крупнейший покупатель ОФЗ, и все это время он поддерживал ликвидность на этом рынке.

"Это, я бы сказал, временная структурная проблема, она легко разрешима", - отметил глава Сбербанка.

Министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе делового завтрака Сбербанка заявил, что крупные банки с госучастием в последних аукционах по размещению ОФЗ участвовали неохотно.