CEO "КАМАЗа" считает, что free-float компании может быть в 3-4 раза выше нынешнего

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Доля акций ПАО "КАМАЗ", находящихся в свободном обращении, могла бы быть и в три-четыре раза больше нынешних 3-4%, сказал журналистам в кулуарах ПМЭФ глава компании Сергей Когогин.

"Я бы был удовлетворен, если бы free-float был выше, чем сегодня, раза в три-четыре. Реальная стоимость компании таким образом подтверждается", - считает он.

Он добавил, что по соглашению с акционерами его персональные доходы раз в четыре года корректируются на стоимость компании.

Акции "КАМАЗа", торгующиеся во втором котировальном списке "Мосбиржи", с начала года существенно прибавили в стоимости и сейчас торгуются на рекордных для компании уровнях 190-200 рублей за бумагу против 80-90 рублей в первых числах января.

"Я считаю, что поскольку наших инвесторов с международных рынков просто выжили, деньги вернулись к нам в страну, и люди куда-то начинают их вкладывать. Инвесторов мелких, которые имеют $10-50 тысяч и любят на бирже играть, достаточно много. Наш актив видимо считается хорошим", - сказал Когогин, комментируя позитивную динамику бумаг компании.

Вместе с тем он отметил, что в условиях непубликации финансовой отчётности все же несколько удивлен столь сильной динамикой акций, добавив, что компания пока намерен продолжать пользоваться правом нераскрытия.

"КАМАЗ" не публикует изменения в составе акционеров.

Как сообщал сайт компании, на конец 2022 года ее основными владельцами были "Ростех" (47,1%), ООО "Автоинвест" (23,5%; сейчас принадлежит Когогину (30%), бизнесменам Николаю Тимохину (50%) и Рубену Варданяну (20%)) и германский Daimler AG (15%, в прошлом году концерн объявил о приостановке операций в России).