ВТБ пока окончательно не определился с планами продажи "Росгосстраха"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - ВТБ пока окончательно не определился с планами продажи "Росгосстраха", сейчас в компании идет due diligence, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ПМЭФ.

"Мы пока решение продавать окончательно не приняли. И там идет due diligence. Этой компанией заинтересованы, будем смотреть, с ЦБ советоваться тоже", - сказал Костин.

ВТБ считает группу "Росгосстрах" - страховые активы, приобретенные в ходе сделки с банком "Открытие" - не комплементарным банку бизнесом, поэтому рассматривает вопрос перепродажи страховых активов в среднесрочной перспективе, говорил в апреле журналистам зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

В отчетности по МСФО за первый квартал ВТБ классифицировал "Росгосстрах" как актив для последующей продажи.