"Росгосстрах" приобрел 55% в страховой компании "Пульс"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - ПАО СК "Росгосстрах" приобрело долю в 55% в ООО СК "Пульс", следует из данных ЕГРЮЛ.

"Группа ВТБ проводит консолидацию страховых активов на базе "Росгосстраха", в рамках которой компании были переданы 55% ООО СК "Пульс". Мы рассчитываем, что сделка позволит усилить бизнес "Росгосстраха" сервисами и продуктами "Пульса", в первую очередь - в части цифровых разработок, которым компания уделяет в последнее время повышенное внимание. Такой шаг позволит расширить продуктовый и сервисный ряд "Росгосстраха" для его клиентов, увеличить капитализацию компании и усилить ее позиции на страховом рынке", - отметили в пресс-службе ВТБ.

Ранее сообщалось, что совладельцем СК "Пульс" является Георгий Горшков. "Пульс" также входит в периметр бизнеса банка ВТБ (Горшкову принадлежала доля в капитале СК "Пульс" в размере 55%, согласно ЕГРЮЛ, еще 45% принадлежит - АО "Кордекс").

В январе 2023 года Горшков как представитель ВТБ - нового акционера "Росгосстраха" - стал советником генерального директора "Росгосстраха" Максима Шепелева.

ЦБ в конце декабря 2022 года заключил договор о продаже 100% акций банка "Открытие" группе ВТБ за 340 млрд рублей. По условиям сделки ВТБ оплатил акции "Открытия" деньгами в объеме 233,1 млрд рублей и ОФЗ рыночной стоимостью 106,8 млрд рублей.

В периметр сделки вошли банк "Открытие" и его "дочки" по состоянию на 30 июня 2022 года, в том числе СК "Росгосстрах" и страховщик жизни, за исключением АО "Точка", АО "Балтийский лизинг" и ООО "Кама", которые выбыли из состава дочерних компаний до этой даты, заявил ранее ВТБ.

СК "Пульс", по данным Банка России, по итогам 2021 года занимала 102-е место в рэнкинге страховщиков по объему страховых премий в сегменте страхования иного, чем страхование жизни. По итогам девяти месяцев 2022 года около 50% портфеля компании составляли страховые премии по страхованию от несчастного случая. Уставный капитал СК "Пульс" - 300 млн рублей.