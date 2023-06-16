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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:01

Минфин пообещал не давить на банки из-за низкого спроса на ОФЗ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Минфин, несмотря на недовольство недостаточным аппетитом крупных банков на первичных аукционах по размещению ОФЗ, не будет давить на них, чтобы добиться повышения спроса на долг, заявил "Интерфаксу" глава ведомства Антон Силуанов.

Утром 16 июня на деловом завтраке Сбербанка на ПМЭФ министр посетовал на пассивность госбанков на аукционах. Низкая активность Сбербанка на последних аукционах по размещению ОФЗ объясняется временно исчерпанным лимитами на покупку некоторых типов этих ценных бумаг, на новых аукционах кредитная организация нарастит присутствие, сказал на это президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Отвечая на вопрос, будет ли Минфин как-то стимулировать спрос госбанков и воздействовать на них, Силуанов сказал: "У нас рынок, мы же не можем влиять таким образом на банки. Это получается административное воздействие, это неправильно".

"Рынок превыше всего, наш принцип", - заявил министр.

По его словам, пока даже выход на рынок с флоатерами, которые в прошлом году банки приобретали в рекордных объемах, не изменил существенно ситуацию.

"Мы флоатеры сейчас на последний аукцион выпустили. И что? Кто купил? Сейчас никто не покупает. Сбербанк купил на 10 млрд. ПСБ купил последний раз флоатер на 50 млрд где-то. А все остальные отсиживаются...", - сказал министр.

По данным ЦБ, доля крупных банков в аукционах ОФЗ в апреле рухнула до 9% с 60,5% в марте. В мае она немного подросла на фоне первых в этом году размещений ОФЗ-ПК, но осталась на низком уровне - 18,5%.

В последний аукционный день, 14 июня, Минфин разместил на двух первичных аукционах ОФЗ на рекордную с середины февраля сумму - 106,63 млрд рублей по номиналу (при общем спросе 172,7 млрд рублей). Впрочем, от результатов прошлого года даже максимальное текущее привлечение все еще далеко.

Всего с начала второго квартала Минфин продал ОФЗ на общую сумму 701,6 млрд рублей по номиналу, что составляет 82,5% от квартального плана в размере 850 млрд рублей. До конца квартала осталась еще два аукционных дня (21 и 28 июня).

Антон Силуанов Герман Греф Минфин ОФЗ ПСБ Сбербанк ВТБ
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