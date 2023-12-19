Google выплатит $700 млн по иску штатов США за ограничение конкуренции

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Google заплатит $700 млн для урегулирования претензий по иску, поданному американскими штатами, которые обвинили компанию в ограничении конкуренции в сфере приложений для устройств на базе операционной системы Androi, пишет Financial Times со ссылкой на судебные документы.

В соответствии с условиями соглашения Google внесет $630 млн в фонд для потребителей и $70 млн - в фонд для штатов.

Компания также изменит подход к своей деятельности в США, например, разрешит разработчикам внедрять альтернативные методы оплаты покупок в приложениях.

Соглашение об урегулировании претензий по иску, поданному властями 50 штатов США, округа Колумбия, Пуэрто-Рико и Американских Виргинских островов, было достигнуто еще в сентябре 2023 года, однако его условия были обнародованы только в середине декабря.

Ранее в декабре Google проиграл суд по иску Epic Games, разработчика популярной игры Fortnite, обвинявшего компанию в незаконном использовании монопольного положения и ограничении конкуренции.

Претензии были связаны с тем, что IT-гигант ограничивал варианты установки приложений на смартфоны с ОС Android платформой Google Play. Кроме того, компания требовала от разработчиков использовать в приложениях внутренний платежный сервис, взимая комиссию за покупки, и не давала им возможности предлагать пользователям другие возможности для оплаты, которые могли бы включать более низкие комиссии.

В ноябре 2022 года Google запустил пилотную программу в партнерстве со Spotify, позволявшую пользователям делать выбор по оплате услуг между встроенной системой Google Play и прямыми покупками у шведского сервиса. Теперь компания будет внедрять этот подход для всех приложений.