Минцифры РФ заявило о планах обязать Apple разрешать установку приложений не из App Store

Законопроект уже разрабатывается

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Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Минцифры РФ разрабатывает аналогичный европейскому Digital Markets Act (DMA) законопроект, обязывающий Apple разрешать устанавливать приложения из сторонних маркетплейсов, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

"Вы же читали Digital Markets Act, который Еврокомиссия приняла, по которому обязали и ставить приложения не из App Store, и оплачивать не из App Store (...) Минцифры готовит аналогичный Еврокомиссии законопроект, который обяжет держателей платформ для мобильных устройств эти две опции реализовать", - сказал Шадаев журналистам в четверг.

Он уточнил, что внесение документа в Госдуму ожидается в I квартале 2023 года.

1 ноября вступил в силу новый закон Евросоюза DMA, направленный на усиление контроля за крупнейшими IT-компаниями, который обязует их открыть свои платформы для сторонних компаний и разработчиков. За несоблюдение закона предусмотрены штрафные санкции в размере до 20% от годового оборота компании. Закон станет применимым по большей части с мая следующего года, но до 2024 года не все его пункты будут обязательны.

14 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что американская Apple Inc. в связи с принятием DMA готовится разрешить устанавливать приложения из сторонних магазинов пользователям своих девайсов в Европе. Сейчас над изменениями в программных установках Apple работают сотрудники подразделения разработки программного обеспечения и сервисов компании.

Между тем, по данным Bloomberg, в других странах также ведутся обсуждения о принятии схожих с Евросоюзом мер в отношении IT-гигантов. Однако пока только в ЕС удалось довести обсуждения до принятия законодательного акта. Если это произойдет в других государствах, Apple может внедрить изменения и в них, отмечают источники агентства.