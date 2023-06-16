В ФАС считают, что планируемое изменение нефтяного демпфера уже отыграно рынком

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Корректировка топливного демпфера теоретически может сказаться на стоимости нефтепродуктов, но, скорее всего, этот процесс уже отыгран рынком, считает глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.

Он отметил, что изначально изменение демпфера планировалась с июля. "Но присутствовала некая волатильность цен, перенесли на сентябрь. Мы в это не вмешиваемся, это прерогатива Минфина, речь идет о бюджете, у нас здесь слаженная работа с коллегами. Нам нужно внимательно следить за ценами", - сказал он.

Шаскольский отметил, что ожидаемая корректировка демпфера "в теории может повлиять на цены, но, скорее время он уже отыгран, поскольку все ждали корректировку в июле".

Глава ФАС отметил, что рост биржевых цен не отражается в рознице: "АЗС хорошо зарабатывали в период низких цен (на бирже - ИФ) и сейчас могут себе позволить снижение маржинальности и выдерживают цены. Мы следим за развитием ситуации".

Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Елена Цышевская отметила журналистам, что уже есть реакция биржи на требования ведомства в адрес нефтяников об увеличении биржевых продаж нефтепродуктов. "Видим снижение на 1,5% по всем видам нефтепродуктов и надеемся на продолжение этой тенденции. Конечно, один день снижения не показателен, поэтому мы продолжим следить, чтобы понять, сформировалась ли тенденция. Но надеемся, что компании нас услышали. Как мы уже сказали, если снижения не произойдет, то мы оставляем за собой право рассматривать такие действия как нарушение антимонопольного законодательства", - сказала она.

ФАС направила письма 9 нефтяным компаниям с требованием увеличить объемы продаж бензинов на бирже в связи с безостановочным ростом стоимости бензинов на СПбМТСБ.