Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Аксаков предложил поднять страховое покрытие долгосрочных и безотзывных вкладов до 10 млн руб.

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Система формирования долгосрочных (от трех лет) и безотзывных вкладов, помимо их освобождения от НДФЛ, может включать и увеличение размера страхового покрытия с 1,4 млн до 10 млн рублей. Об этом заявил в ходе сессии на ПМЭФ-2023 глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Ресурсная база банков крайне короткая и, очевидно, одна из главных причин того, что кредитование не идет в инвестиции, то что ресурсы банков короткие и, соответственно, они не могут это делать. Стоит вопрос о том, чтобы вклады населения свыше 3 лет освободить от налогов", - сказал он.

"Сумма, защищенная системой страхования, должна быть увеличена, например, до 10 млн рублей", - добавил Аксаков и привел пример других случаев, для которых в законодательстве прописано повышенное страховое покрытие.

"Наверняка могут появиться те, кто заинтересуется вот такими вкладами, понятно, что и банки должны быть уверены, что эти деньги не заберут в любой момент, поскольку такое право у вкладчика есть, поэтому соответственно, с одной стороны, мы, предоставив такие возможности – освобождение от налога, увеличение суммы (застрахованного - ИФ) вклада, должны конечно сделать такие вклады безотзывными, чтобы банк мог уверенно направлять деньги на инвестиционные процессы. На мой взгляд, это вполне разумно, и вполне возможно, что многие наши граждане будут активнее включаться в это процесс", - сказал Аксаков.

Идея об отмене введенного с 2023 года налога с процентных доходов по долгосрочным вкладам и счетам прозвучала в мае, в ходе XXIII Всероссийской банковской конференции. "Безотзывные депозиты – их, на мой взгляд, надо бы связать с отменой подоходного налога. То есть, если отзывной депозит, то подоходной налог взимается, если длительный депозит, скажем, на три года и более, то, соответственно, отменить налог, который недавно был введен, таким образом мы могли бы простимулировать формирование длинных депозитов", - сказал тогда Аксаков.

С 2023 года налогообложению подлежат доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в случае их превышения над показателем, рассчитанным как максимальная ключевая ставка ЦБ за год, умноженная на 1 млн рублей. Исключение – вклады в рублях, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1%, и счета эскроу. Процентные доходы по вкладам и счетам включаются в совокупность налоговых баз, облагаемых НДФЛ. Если сумма налоговых баз не будет превышать 5 млн рублей, то ставка НДФЛ составит 13%, если превышает, то – 15%.

В части страхования вкладов, сейчас в банках - участниках системы страхования вкладов (ССВ) страхуются средства физлиц, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий. Страховой лимит установлен в размере 1,4 млн рублей, за исключением счетов эскроу (не более 10 млн рублей). В Госдуме находится законопроект, который предлагает распространить ССВ на банковские счета (вклады): адвокатов, нотариусов и иных лиц, если такие банковские счета открыты для ведения профессиональной деятельности; на средние предприятия; на социально ориентированные некоммерческие организации и профсоюзы.

Анатолий Аксаков Госдума ПМЭФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
ПМЭФ-2023

Путин связал дефицит бюджета РФ с ускоренным исполнением расходов и тратами на оборону

ПМЭФ-2023

Путин заявил, что рост ВВП РФ по итогам 2023 года может составить 1,5-2%

Сбербанк полностью вышел с европейского рынка, продав австрийскую "дочку"

Сбербанк полностью вышел с европейского рынка, продав австрийскую "дочку"

Британский регулятор одобрил сделку Amazon по покупке iRobot за $1,7 млрд

ПМЭФ-2023

Минфин пообещал не давить на банки из-за низкого спроса на ОФЗ

Алекперов ждет к концу года цену на нефть выше $85/барр

Алекперов ждет к концу года цену на нефть выше $85/барр
ПМЭФ-2023

"Газпром" и Qazaqgaz подписали договор о транспортировке газа РФ для Узбекистана

ПМЭФ-2023

Греф считает, что конкурента платежной системе "Мир" можно создать за пару лет

ПМЭФ-2023

Силуанов видит потенциал для перераспределения расходов бюджета уже в 2023 году

"Аэрофлот" добился от Airbus возврата авансов за четыре самолета A350 в размере $199 млн

"Аэрофлот" добился от Airbus возврата авансов за четыре самолета A350 в размере $199 млн
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });