Аксаков предложил поднять страховое покрытие долгосрочных и безотзывных вкладов до 10 млн руб.

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Система формирования долгосрочных (от трех лет) и безотзывных вкладов, помимо их освобождения от НДФЛ, может включать и увеличение размера страхового покрытия с 1,4 млн до 10 млн рублей. Об этом заявил в ходе сессии на ПМЭФ-2023 глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Ресурсная база банков крайне короткая и, очевидно, одна из главных причин того, что кредитование не идет в инвестиции, то что ресурсы банков короткие и, соответственно, они не могут это делать. Стоит вопрос о том, чтобы вклады населения свыше 3 лет освободить от налогов", - сказал он.

"Сумма, защищенная системой страхования, должна быть увеличена, например, до 10 млн рублей", - добавил Аксаков и привел пример других случаев, для которых в законодательстве прописано повышенное страховое покрытие.

"Наверняка могут появиться те, кто заинтересуется вот такими вкладами, понятно, что и банки должны быть уверены, что эти деньги не заберут в любой момент, поскольку такое право у вкладчика есть, поэтому соответственно, с одной стороны, мы, предоставив такие возможности – освобождение от налога, увеличение суммы (застрахованного - ИФ) вклада, должны конечно сделать такие вклады безотзывными, чтобы банк мог уверенно направлять деньги на инвестиционные процессы. На мой взгляд, это вполне разумно, и вполне возможно, что многие наши граждане будут активнее включаться в это процесс", - сказал Аксаков.

Идея об отмене введенного с 2023 года налога с процентных доходов по долгосрочным вкладам и счетам прозвучала в мае, в ходе XXIII Всероссийской банковской конференции. "Безотзывные депозиты – их, на мой взгляд, надо бы связать с отменой подоходного налога. То есть, если отзывной депозит, то подоходной налог взимается, если длительный депозит, скажем, на три года и более, то, соответственно, отменить налог, который недавно был введен, таким образом мы могли бы простимулировать формирование длинных депозитов", - сказал тогда Аксаков.

С 2023 года налогообложению подлежат доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в случае их превышения над показателем, рассчитанным как максимальная ключевая ставка ЦБ за год, умноженная на 1 млн рублей. Исключение – вклады в рублях, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1%, и счета эскроу. Процентные доходы по вкладам и счетам включаются в совокупность налоговых баз, облагаемых НДФЛ. Если сумма налоговых баз не будет превышать 5 млн рублей, то ставка НДФЛ составит 13%, если превышает, то – 15%.

В части страхования вкладов, сейчас в банках - участниках системы страхования вкладов (ССВ) страхуются средства физлиц, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий. Страховой лимит установлен в размере 1,4 млн рублей, за исключением счетов эскроу (не более 10 млн рублей). В Госдуме находится законопроект, который предлагает распространить ССВ на банковские счета (вклады): адвокатов, нотариусов и иных лиц, если такие банковские счета открыты для ведения профессиональной деятельности; на средние предприятия; на социально ориентированные некоммерческие организации и профсоюзы.