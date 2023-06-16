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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Путин заявил, что рост ВВП РФ по итогам 2023 года может составить 1,5-2%

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ в 2023 году будет выше 1%, может оказаться в интервале 1,5-2%, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2023.

"Позитивные макроэкономические тенденции набирают обороты и силу. В апреле текущего года ВВП вырос на 3,3% в годовом выражении, а по итогам года он прибавит более 1%...Я согласен с теми экспертами, которые полагают, что рост будет до 1,5%, а может даже под 2%", - сказал он.

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Как сообщалось, за I квартал 2023 года ВВП РФ, по оценке Росстата, снизился на 1,8% по сравнению с I кварталом 2022 года, но начиная со II квартала выйдет в плюс в годовом выражении на фоне низкой базы прошлого года.

Официальный прогноз Минэкономразвития от апреля по росту ВВП РФ в 2023 году составляет 1,2%. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в четверг заявил, что рост ВВП в 2023 году будет выше этого прогноза.

Банк России в апреле улучшил прогноз динамики ВВП РФ в 2023 году до роста в интервале 0,5-2,0% вместо диапазона от минус 1% до плюс 1% в февральской версии. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в четверг заявила, что пока динамика экономики идет ближе к верхней границе текущего интервального прогноза ЦБ.

Владимир Путин ВВП
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