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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

В ЦБ отметили, что динамика ВВП РФ находится в верхней части прогноза о росте на 0,5-2%

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Динамика российской экономики складывается в верхней половине апрельского прогноза Центробанка - рост на 0,5-2%, сообщил журналистам в кулуарах Финансового конгресса зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Динамика складывается, наверно, не ближе к верхней (границе диапазона - ИФ), но в верхней половине", - сказал он.

Он напомнил, что среднесрочный макроэкономический прогноз будет уточнен по итогам очередного заседания совета директоров 21 июля.

На этой неделе премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что при отсутствии форс-мажорных обстоятельств рост ВВП России в 2023 году может превысить 2%.

Алексей Заботкин Банк России
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