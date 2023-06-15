Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Решетников подтвердил ожидания темпов роста ВВП РФ в 2023 г. выше прогноза в 1,2%

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Темпы роста российской экономики будут выше текущих оценок Минэкономразвития, заявил глава министерства экономического развития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия 24".

"Они (темпы роста ВВП - ИФ) будут выше, конечно, наших оценок, уже сейчас понятно. Не назову я цифры, но он (рост) будет видимо выше", - заявил Решетников.

Официальный прогноз Минэкономразвития от апреля по росту ВВП РФ в 2023 году составляет 1,2%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня, предполагает рост российской экономики в 2023 году на 0,7%.

Банк России в апреле улучшил прогноз динамики ВВП РФ в 2023 году до роста в интервале 0,5-2,0% вместо диапазона от минус 1% до плюс 1% в февральской версии.

Минэкономразвития Максим Решетников
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"АвтоВАЗ" запланировал увеличение производства в 2024 году на треть

ПМЭФ-2023

ЦБ РФ не против создания конкурента карте "Мир"

ПМЭФ-2023

Орешкин и Решетников назвали контрпродуктивным увеличение налоговой нагрузки на бизнес

Орешкин и Решетников назвали контрпродуктивным увеличение налоговой нагрузки на бизнес
ПМЭФ-2023

Глава ЦБ РФ назвала возврат к плановым методам большим риском для экономики

Глава ЦБ РФ назвала возврат к плановым методам большим риском для экономики
ПМЭФ-2023

Набиуллина надеется на возврат с 1 июля к раскрытию информации с "санкционными" изъятиями

Инфляционное давление в США продолжает оставаться высоким, заявил глава ФРС

ФРС ожидаемо сохранила ставку в диапазоне 5-5,25%

ФРС ожидаемо сохранила ставку в диапазоне 5-5,25%

Рынок акций РФ в среду продолжил рост в ожидании паузы в повышении ставок ФРС США

Росавиация до конца года не сможет приостанавливать сертификаты авиакомпаний из-за финансовых проблем

Росавиация до конца года не сможет приостанавливать сертификаты авиакомпаний из-за финансовых проблем

Минфин разместил на аукционах 14 июня ОФЗ на рекордные с середины февраля 106,63 млрд руб.

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });