Решетников подтвердил ожидания темпов роста ВВП РФ в 2023 г. выше прогноза в 1,2%

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Темпы роста российской экономики будут выше текущих оценок Минэкономразвития, заявил глава министерства экономического развития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия 24".

"Они (темпы роста ВВП - ИФ) будут выше, конечно, наших оценок, уже сейчас понятно. Не назову я цифры, но он (рост) будет видимо выше", - заявил Решетников.

Официальный прогноз Минэкономразвития от апреля по росту ВВП РФ в 2023 году составляет 1,2%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня, предполагает рост российской экономики в 2023 году на 0,7%.

Банк России в апреле улучшил прогноз динамики ВВП РФ в 2023 году до роста в интервале 0,5-2,0% вместо диапазона от минус 1% до плюс 1% в февральской версии.