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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:51

ВЭБ и ВТБ создадут первый фонд акционерного капитала объемом до 50 млрд рублей

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - ВЭБ и ВТБ в рамках ПМЭФ-2023 объявили о намерении создать фонд акционерного капитала, средства которого будут направлены на проекты по линии "Фабрики проектного финансирования".

Объем фонда составит до 50 млрд рублей, доля инвестиций ВТБ в фонд - 2/3, ВЭБа - до 1/3, сообщил ВЭБ.

Фонд будет инвестировать до 10% бюджета проекта, инициатор - не менее 10%, кредиторы проекта в рамках "Фабрики проектного финансирования" предоставляют заемное финансирование в размере до 80% бюджета проекта.

"Совместно с банками-партнерами мы работаем над созданием источников для долгосрочного финансирования проектов, продолжаем создавать комфортные условия для бизнеса, расширяя линейку продуктов ВЭБа и возможности "Фабрики проектного финансирования"", - сказал глава госкорпорации Игорь Шувалов, слова которого приводятся в сообщении.

Запуск фондов акционерного капитала позволит решить проблему нехватки собственного капитала инициаторов проектов и поможет привлечь в экономику инвестиции на сумму порядка 2 трлн рублей, отметил он.

В мае 2023 года наблюдательный совет ВЭБа согласовал инвестиционную программу по созданию фондов акционерного капитала за счет средств госкорпорации и коммерческих банков, участвующих в программе "Фабрика проектного финансирования". Общий объем фондов составит до 200 млрд рублей.

По данным ВЭБа, на сегодняшний день в рамках "фабрики" реализуется 26 проектов общей стоимостью 1,8 трлн рублей, одобрены еще 7 проектов на сумму 345 млрд рублей.

Предложение по созданию фондов акционерного капитала появилось на повестке в прошлом году в рамках обсуждения модернизации "Фабрики проектного финансирования" ВЭБа.

ВТБ ВЭБ ПМЭФ
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