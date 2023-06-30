Июньский индекс потребительского доверия в США пересмотрен с повышением

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в июне вырос до 64,4 пункта с 59,2 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Значение индекса было пересмотрено в лучшую сторону по сравнению с предварительно объявленными 63,9 пункта.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в этом месяце вырос до 69 пунктов с 64,9 пункта в мае. Индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода подскочил до 61,5 пункта с 55,4 пункта.

Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в июне опустились до 3,3% с 4,2% месяцем ранее.

Тем временем оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) уменьшилась до 3% с 3,1% в мае.

Предварительное значение июльского индекса потребительского доверия будет опубликовано 14 июля.