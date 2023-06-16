Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:51

Путин заявил, что нефтегазовая отрасль РФ находится в хорошем состоянии

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Российская нефтегазовая отрасль в хорошем состоянии и имеет перспективы развития, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ-2023.

"Происходит постепенная замена одних рынков на другие рынки, и никакой катастрофы мы здесь не видим. Это заставляет наши компании действовать более энергично, искать новую логистику, искать новых партнеров, и они находят. Это заставляет наши компании действовать более профессионально - не просто довести товар до порта и продать его. Ну, мне не хочется говорить обо всех инструментах, но приобретают активы за рубежом наши компании, перерабатывают нефть в нефтепродукты. В целом нефтегазовый рынок России находится в хорошем состоянии, имеет блестящие перспективы развития", - сказал он.

Владимир Путин ПМЭФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Спецскидки для Пакистана в рамках поставок нефти из России не предусмотрено

Братья-миллиардеры Рубены подали в суд на Trafigura из-за махинаций с никелем

ПМЭФ-2023

Путин заверил, что Россия не ставила цели дедолларизации мировой экономики

Москву не очень устраивает предложение Минска повысить тариф на транзит по МН "Дружба"

Москву не очень устраивает предложение Минска повысить тариф на транзит по МН "Дружба"

Минфин изучает возможность снижения дисконта цены Urals к Brent в налогообложении нефтяников

ПМЭФ-2023

Путин предложил отменить проверки бизнеса, не угрожающего природе или здоровью

ПМЭФ-2023

Путин предложил амнистию для бизнеса по вынужденным нарушениям валютного законодательства

Путин предложил амнистию для бизнеса по вынужденным нарушениям валютного законодательства
ПМЭФ-2023

МРОТ с 1 января 2024 года будет проиндексирован на 18,5%

ПМЭФ-2023

Путин связал дефицит бюджета РФ с ускоренным исполнением расходов и тратами на оборону

Путин связал дефицит бюджета РФ с ускоренным исполнением расходов и тратами на оборону
ПМЭФ-2023

Путин заявил, что рост ВВП РФ по итогам 2023 года может составить 1,5-2%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });