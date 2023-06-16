Российский лидер отметил хорошие перспективы и деполитизированность формата ОПЕК+

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Формат сделки ОПЕК+ имеет хорошие перспективы, решения по сокращению добычи носят деполитизированный характер и направлены в том числе против негативных последствий от политических решений ряда стран в области экономики, заявил на ПМЭФ президент Владимир Путин.

"Должен вам сказать: все решения в рамках ОПЕК+ по снижению добычи, прежде всего, носят деполитизированный характер. Они не связаны ни со специальной военной операцией России, ни с какими-то другими конъюнктурными соображениями. Они связаны с вопросами экономической целесообразности как для производителей, так и потребителей. И в целом совместными действиями нам удается балансировать рынок", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что действия альянса минимизируют негативные последствия от политических решений, в том числе таких, как ограничения ряда западных стран против российской нефти.

"Любые нерыночные ограничения мировой торговли в любом секторе контрпродуктивны, вредны для всей мировой экономики, а значит наносят ущерб и тем, кто инициирует процессы подобного рода", - отметил президент.

Скидки на российские энергоресурсы влияют на мировую ценовую конъюнктуру, но она на таком уровне, который устраивает Россию, добавил он.

"Все ограничения влияют на мировые рынки, выстраивают ценовые показатели и в конечном итоге мы вместе с теми, кто рассуждает здравыми категориями, проявляет истинную заботу о здоровье мировой экономики и мировых энергетических рынках, имея ввиду, прежде всего, наших партнеров по ОПЕК+, принимаем такие совместные решения, которые минимизируют для мирового экономического сообщества и мировых энергетических рынков те негативные последствия, которые возможны при принятии политически мотивированных решений в области экономики", - сказал он.

"Конечно эти ограничения имеют негативные последствия и для нас. Но, во-первых, для разных рынков это разные скидки. Это первое. И в некоторых случаях скидки являются минимальными. А, во-вторых, как я сказал, все эти скидки так или иначе влияют на мировую ценовую конъюнктуру, и в целом она на таком уровне находится, который нас вполне устраивает", - подчеркнул Путин, - "объемы продаж приличные. Да, это сказывается на доходах бюджета, безусловно, и цены на газ и объемы продажи газа на известные рынки, в первую очередь, на европейские, но происходит постепенная замена одних рынков на другие рынки. Никакой катастрофы мы здесь не видим".

Путин назвал хорошим нынешнее состояние российского нефтегазового рынка и высказал мнение, что у него "блестящие перспективы развития".

В феврале Россия объявила, что добровольно снизит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки по сравнению с уровнем февраля, затем продлила это сокращение до конца 2023 года. В апреле еще 7 из 20 стран, участвующих в сделке ОПЕК+, объявили о добровольном скоординированном сокращении нефтедобычи на 1,7 млн баррелей в сутки в период с мая по конец 2023 года.