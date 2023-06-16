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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:51

Путин заверил, что Россия не ставила цели дедолларизации мировой экономики

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Россия никогда не ставила перед собой цели отказа от доллара в международных расчетах (дедолларизацию), а также влияния на этот процесс на мировом уровне, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас никогда не было и нет цели дедолларизации российской экономики. И никогда не было и нет цели дедолларизации или влияния на дедолларизацию мировой экономики",- сказал Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФ-2023.

По его словам, влияние той или другой валюты на мировую экономику "напрямую связано с экономическим потенциалом страны, которая является эмитентом этой валюты".

"И экономика Соединенных штатов является одной из мировых экономик, правда, она теперь по паритету покупательной способности уступает китайской экономике, китайская экономика обогнала по объему американскую. Но тем не менее это великая экономика, это очевидная заслуга американского народа, талантливого, дееспособного, никто этого не отрицает. Просто сегодняшнее политическое руководство злоупотребляет доверием американцев, доверием американского народа", - сказал Путин.

По его словам, это происходит "в том числе потому, что преследуя сиюминутные, конъюнктурные политические цели - и это еще вопрос, правильные ли это цели с точки зрения самих Соединенных штатов, - они (политическое руководство - ИФ) подрывают своё могущество, в том числе в сфере мировых финансов". "Потому что, используя доллар как инструмент вооруженной борьбы, а по-другому и не скажешь, они порождают сомнение в надежности американской валюты и как расчетного инструмента в мировой торговле, и как средства накопления, средства резервов", - отметил президент.

Путин заявил, что "резервы мировых стран с крупной экономикой сокращаются из года в год, не так быстро, как, может быть, кому-то хотелось бы, но сокращаются, так же, как сокращаются расчеты в мировой экономике в долларах".

ПМЭФ-2023

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