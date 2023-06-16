Шохин опасается, что приоритизация бюджета приведет к субъективизму в отборе проектов

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Приоритизация бюджетных расходов, необходимость которой накануне на ПМЭФ продекларировали руководители экономического блока правительства, скорее всего будет реализована через точечную поддержку проектов, что чревато субъективизмом в их отборе, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Тут вопрос какой – либо искать новые источники доходов, и не хотелось бы, чтобы этим источником было повышение налогов. Поэтому приоритизация расходов, безусловно, всегда считалась, с 90-х годов, одним из направлений бюджетной консолидации, скажем так. Но дело в том, что все направления бюджетных расходов приоритетны – и нацбезопасность, и социальные расходы, и поддержка экономики и так далее. Поэтому речь, скорее всего, здесь идет, к сожалению, о точечной поддержке проектов в каждой из этих сфер", - сказал он "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ.

"Почему к сожалению - потому что здесь велика вероятность субъективизма: поддержали бы то или иное предприятие, производство того или иного продукта, а оно, мягко говоря, не пошло", - добавил Шохин.

Комментируя слова первого вице-премьера Андрея Белоусова о том, что 10-15% расходов бюджета могли быть сокращены без существенных системных рисков, Шохин сказал, что "10% – традиционный секвестр". Предполагать, какие направления могут прежде всего попасть под секвестр, он не стал.