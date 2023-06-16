Сечин обсудил с замом премьера Узбекистана возможность увеличения поставок нефтепродуктов "Роснефти"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Глава "Роснефти" Игорь Сечин и заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев в рамках Петербургского экономического форума обсудили возможность увеличения поставок нефтепродуктов НК в республику, сообщила компания.

Россия остается одним из основных поставщиков энергоресурсов в Узбекистан с долей в импорте около 32%. В начале 2023 года президентами РФ и Узбекистана была поставлена задача по расширению сотрудничества в области энергетики, напоминает "Роснефть".

Кроме того, Сечин и министр энергетики Монголии Баттогтохын Чойжилсурэ обсудили такие направления сотрудничества, как поставка российских нефтепродуктов, участие российских компаний в модернизации и развитии электроэнергетики.

"Роснефть" работает на монгольском рынке нефтепродуктов с 2005 года.