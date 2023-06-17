Сечин заявил о возможности создать более прозрачные условия для участников газового рынка РФ

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Стимулирование внутреннего потребления газа и газификация могут стать ответом на закрытие европейского рынка, считает главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

"Появляется возможность создать, наконец, более прозрачные условия для всех участников рынка в добыче, транспортировке и реализации газа", - заявил он на энергетической панели ПМЭФ-2023.

Как отметил глава НК, "строительство новых газопроводов в восточном направлении открывает возможность для вовлечения в разработку обширных ресурсов Восточной Сибири, где запасы независимых производителей превышают 4 трлн".

Кроме того, по его словам, открываются возможности развития внутреннего рынка газа. "Освободившейся потенциал должен быть использован для стимулирования внутреннего спроса на газ и ускоренную газификацию", - подчеркнул Сечин.