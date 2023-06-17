Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:20

Сечин назвал некорректным тезис о падении нефтегазовых доходов бюджета

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Нефтяная отрасль находится под более сильным давлением в связи с перенастройкой налоговой системы, чем газовая, считает главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

"Тезис о выпадении нефтегазовых доходов, который звучит от наших финансовых властей, представляется некорректным, поскольку "выпали" именно газовые доходы", - сказал он на энергетической панели ПМЭФ-2023.

"К этому надо относиться с пониманием, но это не повод перебрасывать налоговую нагрузку на нефтянку", - подчеркнул Сечин.

С 2024 года предполагалось предоставить налоговые льготы для месторождений третьей группы НДД (налог на дополнительный доход) - вычет в 20% от ставки НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) для участков с выработанностью запасов более 80%, что, по оценкам аналитиков, привело бы к выпадению из бюджета около 460 млрд руб. за три года. Вместе с тем, по информации "Коммерсанта", Минфин предлагает отложить введение льгот на три года.

Игорь Сечин Роснефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2023

Участниками ПМЭФ-2023 подписано более 900 соглашений на 3,9 трлн руб.

ПМЭФ-2023

Минцифры и Минпромторг обсуждают запрет параллельного импорта смартфонов Samsung и LG

Минцифры и Минпромторг обсуждают запрет параллельного импорта смартфонов Samsung и LG
ПМЭФ-2023

Сечин заявил о возможности создать более прозрачные условия для участников газового рынка РФ

ПМЭФ-2023

Сечин отметил, что странам ОПЕК становится сложнее достигать общих решений

ПМЭФ-2023

Сечин заявил, что углеродная нейтральность невозможна при нынешних "зеленых" технологиях

Центробанк планирует внедрить моментальный кэшбек на счет за покупки по СБП

Комиссия для магазинов за прием оплаты в цифровых рублях составит не более 0,3%

Комиссия для магазинов за прием оплаты в цифровых рублях составит не более 0,3%

"Роснефть" и CNPC перешли на оплату сырья в национальных валютах

"Роснефть" и CNPC перешли на оплату сырья в национальных валютах

Евро превысил 92 руб. впервые с 25 апреля

Спецскидки для Пакистана в рамках поставок нефти из России не предусмотрено

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });