Сечин назвал некорректным тезис о падении нефтегазовых доходов бюджета

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Нефтяная отрасль находится под более сильным давлением в связи с перенастройкой налоговой системы, чем газовая, считает главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

"Тезис о выпадении нефтегазовых доходов, который звучит от наших финансовых властей, представляется некорректным, поскольку "выпали" именно газовые доходы", - сказал он на энергетической панели ПМЭФ-2023.

"К этому надо относиться с пониманием, но это не повод перебрасывать налоговую нагрузку на нефтянку", - подчеркнул Сечин.

С 2024 года предполагалось предоставить налоговые льготы для месторождений третьей группы НДД (налог на дополнительный доход) - вычет в 20% от ставки НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) для участков с выработанностью запасов более 80%, что, по оценкам аналитиков, привело бы к выпадению из бюджета около 460 млрд руб. за три года. Вместе с тем, по информации "Коммерсанта", Минфин предлагает отложить введение льгот на три года.