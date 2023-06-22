Стоимость 92-го бензина на бирже обновила рекорд, приблизившись к 59 тыс. руб./т

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Биржевая стоимость Аи-92 по итогам торговой сессии в четверг обновила исторический максимум, достигнув 58 711 руб./т, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

С начала недели стоимость 92-го бензина на площадке увеличилась на 4%. При этом еще в конце прошлой недели наблюдалась тенденция корректировки цены "вниз" от предыдущего максимума в 58 141 руб./т.

Ранее рекордный показатель стоимости Аи-92 был зафиксирован в сентябре 2021 года на уровне 57 272 руб./т.

Биржевая цена 95-го бензина на текущей неделе также возобновила рост, в настоящее время она составляет 65 787 руб./т - вблизи исторического максимума.

Все данные приведены по национальному индексу (отражает средневзвешенные цены нефтепродуктов на всех крупных НПЗ России - ИФ).

Как сообщалось, биржевые цены на бензины уже длительное время находятся у рекордных значений и продолжают расти. На этом фоне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила письма девяти нефтяным компаниям с требованием увеличить объемы продаж топлива на бирже. При неисполнении этих требований служба грозит возбудить против нефтяников антимонопольные дела.