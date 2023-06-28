Clearstream приостановила конвертацию DR на российские акции после нового пакета санкций

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Clearstream Banking приостановила исполнение инструкций по конвертации и канселяции депозитарных расписок на российские акции до дальнейшего уведомления, говорится в сообщении расчетно-клиринговой системы.

Ранее российский центральный депозитарий НРД продлил до 30 декабря свой отказ от взимания комиссий за проведение таких операций, напоминает Clearstream. Обнуление тарифа до сих пор позволяло европейским расчетно-клиринговым системам проводить транзакции, в которые вовлечен подсанкционный НРД. Однако ситуация поменялась после публикации 11-го пакета европейских санкций 23 июня.

Новым документом ЕС дал компетентным органам стран союза право в срок до 25 декабря (заявления должны быть поданы до 25 сентября) давать разрешения на конвертацию депозитарных расписок на российские ценные бумаги, учитываемые в НРД, отмечается в сообщении Clearstream. По смыслу действующего регулирования в конечном счете все российские ценные бумаги считаются учитываемыми в НРД, и Clearstream по итогам проведенных консультаций с чиновниками трактует новые нормативы таким образом, что конвертация без разрешений компетентных органов теперь запрещена, сказано в сообщении.

Расчетно-клиринговая система обратилась за разъяснениями относительно практических шагов, которые нужны для получения такого разрешения. Пока разъяснения от властей не поступят, инструкции по конвертации депозитарных расписок на российские акции исполняться не будут, заявила Clearstream.