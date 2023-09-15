Резиденты ЕС могут до 25 сентября подавать заявки на конвертацию DR на акции РФ

Clearstream Banking возобновит исполнение инструкций на конвертацию ориентировочно 20 сентября

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Граждане и резиденты стран Евросоюза в срок до 25 сентября могут подавать в компетентные органы своих государств заявки на конвертацию депозитарных расписок на российские акции, учитываемые в Национальном расчетном депозитарии, сообщил в Clearstream.

В своем сообщении расчетно-клиринговая система ссылается на разъяснения, полученные от властей Германии и Люксембурга. Получив их, Clearstream Banking может возобновить исполнение поручений на конвертацию DR на российские бумаги, если клиент имеет разрешение от органов власти.

Clearstream приостановила исполнение инструкций по конвертации и канселяции депозитарных расписок на российские акции до дальнейшего уведомления в конце июня 2023 года. Ранее российский центральный депозитарий НРД продлил до 30 декабря свой отказ от взимания комиссий за проведение таких операций, напомнил тогда Clearstream. Обнуление тарифа до сих пор позволяло европейским расчетно-клиринговым системам проводить транзакции, в которые вовлечен подсанкционный НРД. Однако ситуация поменялась после публикации 11-го пакета европейских санкций 23 июня. Новым документом ЕС дал компетентным органам стран союза право в срок до 25 декабря (заявления должны быть поданы до 25 сентября) давать разрешения на конвертацию депозитарных расписок на российские ценные бумаги, учитываемые в НРД, сообщал Clearstream. По смыслу действующего регулирования в конечном счете все российские ценные бумаги считаются учитываемыми в НРД, и Clearstream по итогам проведенных консультаций с чиновниками трактует новые нормативы таким образом, что конвертация без разрешений компетентных органов теперь запрещена, говорилось в сообщении.

Расчетно-клиринговая система обратилась за разъяснениями относительно практических шагов, которые нужны для получения такого разрешения. Пока разъяснения от властей не поступят, инструкции по конвертации депозитарных расписок на российские акции исполняться не будут, заявляла Clearstream. Теперь эти разъяснения получены, и конвертация возобновляется с учетом упомянутых ограничений по датам (25 сентября и 25 декабря). Разрешение распространяется только на DR, выпущенные до введения санкций против НРД, то есть до 3 июня 2022 г.

Держатель DR, подавая заявление на конвертацию, "должен быть в состоянии продемонстрировать, что конвертация необходима для продажи ценной бумаги (на которую выпущена расписка - ИФ)", уточняет Clearstream.

Clearstream Banking возобновит исполнение инструкций на конвертацию ориентировочно 20 сентября (при условии, что книги агента DR-программы открыты для канселяции).