ЕС разрешил европейцам конвертацию DR на российские акции с целью продажи

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Компетентные органы государств-членов Европейского союза (ЕС) смогут разрешить осуществить до 25 декабря 2023 года конвертацию депозитарных расписок (DR) на российские ценные бумаги, которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД, входит в группу "Мосбиржи"). Соответствующая норма вошла в 11-й санкционный пакет ЕС, содержание которого опубликовано в Официальном журнале Европейского союза в пятницу.

Этой опцией на конвертацию смогут воспользоваться граждане, резиденты и компании из ЕС, но только с целью продажи базовой ценной бумаги на оговоренных властями ЕС условиях. Заявки на получение соответствующих разрешений будут собираться до 25 сентября 2023 года.

Конвертация будет возможна при соблюдении ряда критериев: DR выпущены до даты попадания НРД под санкции ЕС - 3 июня 2022 года; держатель DR может подтвердить, что конвертация необходима для продажи базовой ценной бумаги и средства не будут предоставлены подсанкционным организациям.