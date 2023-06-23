Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

ЕС разрешил европейцам конвертацию DR на российские акции с целью продажи

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Компетентные органы государств-членов Европейского союза (ЕС) смогут разрешить осуществить до 25 декабря 2023 года конвертацию депозитарных расписок (DR) на российские ценные бумаги, которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД, входит в группу "Мосбиржи"). Соответствующая норма вошла в 11-й санкционный пакет ЕС, содержание которого опубликовано в Официальном журнале Европейского союза в пятницу.

Этой опцией на конвертацию смогут воспользоваться граждане, резиденты и компании из ЕС, но только с целью продажи базовой ценной бумаги на оговоренных властями ЕС условиях. Заявки на получение соответствующих разрешений будут собираться до 25 сентября 2023 года.

Конвертация будет возможна при соблюдении ряда критериев: DR выпущены до даты попадания НРД под санкции ЕС - 3 июня 2022 года; держатель DR может подтвердить, что конвертация необходима для продажи базовой ценной бумаги и средства не будут предоставлены подсанкционным организациям.

ЕС НРД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Финская таможня начнет возвращать в РФ прицепы и полуприцепы с российскими номерами

Финская таможня начнет возвращать в РФ прицепы и полуприцепы с российскими номерами

Статус России в FATF не изменился, членство по-прежнему приостановлено

Статус России в FATF не изменился, членство по-прежнему приостановлено

США ввели санкции против двух россиян, обвинив их в попытке повлиять на выборы в Штатах

Акции триптиха Фрэнсиса Бэкона стоимостью $55 млн будут размещены на бирже Artex

Акции триптиха Фрэнсиса Бэкона стоимостью $55 млн будут размещены на бирже Artex

Под санкции ЕС попали 104 физлица и структуры, включая замглавы Минобороны РФ и губернаторов

ЕС ввел санкции против "Группы Позитив"

Новый пакет санкций ЕС в отношении РФ вступит в силу в субботу

Новый пакет санкций ЕС в отношении РФ вступит в силу в субботу

ЕС в рамках санкций ужесточает процедуру импорта сталепродукции и изделий

ЕС в рамках санкций ужесточает процедуру импорта сталепродукции и изделий

ЕС запретил поставки в Россию электрокаров, гибридов и некоторых авто с ДВС

В новый пакет санкций ЕС включен запрет проезда грузовиков с прицепами и полуприцепами из РФ

В новый пакет санкций ЕС включен запрет проезда грузовиков с прицепами и полуприцепами из РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });